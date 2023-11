Cgil e Uil, confermiamo sciopero generale del 17 novembre

"Confermiamo la proclamazione dello sciopero generale e le sue modalità di svolgimento per la giornata del 17 novembre". Lo affermano Cgil e Uil. "Non condividiamo la decisione assunta dalla Commissione di garanzia.

Si tratta - proseguono - di un'interpretazione che non riconoscendo la disciplina dello sciopero generale, mette in discussione nei fatti l'effettivo esercizio del diritto di sciopero sancito dalla Costituzione a tutte le lavoratrici ed i lavoratori".



