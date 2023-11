La Borsa di Milano apre in rialzo dopo che Fitch ha confermato il rating BBB dell'Italia con outlook stabile.

Il Ftse Mib in avvio segna un +0,42% a quota 28.623 punti. In luce in particolare Banco Bpm (+3,8%) e Mps (+2,7%).



