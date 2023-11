Bbc, Cleverly rimpiazza Braverman, Sunak riceve Cameron

E' James Cleverly, finora ministro degli Esteri, il nuovo titolare in pectore del dicastero dell'Interno designato dal premier Rishi Sunak dopo il siluramento da quest'ultima poltrona della controversa Suella Braverman, falco della destra Tory. Lo anticipa la Bbc, confermando come il siluramento di Braverman rientri in un rimpasto ampio del governo britannico, che coinvolge poltrone di primissimo piano. Sunak in questi minuti ha ricevuto a Downing Street pure David Cameron, indicato per un qualche incarico destinato a rappresentare un clamoroso rientro sulla scena dell'ex primo ministro dimessosi dopo il referendum sulla Brexit.



