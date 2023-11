Iniziano nel migliore dei modi le Atp Finals di Torino per Daniil Medvedev, numero 3 del ranking mondiale. In poco più di un'ora e mezza ha sconfitto in due set Andrey Rublev (numero 6), vincendo il derby tra russi nel girone 'rosso' del torneo. Il punteggio finale è stato 6-4, 6-2.





