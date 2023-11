Alibaba, vendite in crescita nella Giornata dei Singoli

Alibaba ha riferito di aver avuto una crescita delle vendite su base annua durante il periodo dello shopping del Singles Day (11.11 oppure 11 novembre), chiusosi alla mezzanotte di sabato, mentre la rivale JD.com ha comunicato di aver registrato volumi a livelli record: entrambe le compagnie, tuttavia, hanno evitato di fornire i numeri nel dettaglio, per il secondo anno consecutivo.

La società di ricerche Syntun, inoltre, ha stimato che le vendite cumulative del volume lordo del merchandising (Gmv) sulle piattaforme cinesi di e-commerce siano aumentate del 2,08% a 1.140 miliardi di yuan (oltre 155 miliardi di dollari) rispetto alla crescita del 2,9% del 2022. Il festival dello shopping online, tenuto in origine solo l'11 novembre come Singles Day, si è allargato arrivando a coprire anche settimane di promozioni su store online e fisici. Le aspettative sull'evento, visto come un indicatore della fiducia dei consumatori, sono state contenute per l'incertezza dell'economia, a fronte di un Paese ricaduto in deflazione a ottobre.

Nel 2022, con la Cina nelle battute finali delle restrizioni anti-Covid, Alibaba non diede per la prima volta i valori in yuan delle vendite: anche quest'anno ha definito il trend positivo, senza dettagli sulle controllate Tmall e Taobao: il gruppo fondato da Jack Ma ha premuto sui venditori affinché offrissero prezzi aggressivi per il Singles Day, anticipando che avrebbe avuto 80 milioni di prodotti con gli sconti più forti dell'anno. JD.com ha segnalato "una promozione da record", col volume di transazioni e ordini, e il coinvolgimento degli utenti "che hanno raggiunto i massimi storici". In una nota, la compagnia ha fornito dati di tendenze e spiegato che, ad esempio, i prodotti Apple hanno superato i 10 miliardi di yuan di vendite.

Sull'edizione 2023 del festival, inoltre, gli analisti hanno segnalato la maggiore concorrenza per gli altri rivali in campo come Douyin e Pinduoduo, che hanno cambiato il panorama dell'e-commerce cinese negli ultimi anni vendendo articoli a basso costo e scontati per tutto l'anno. Alla Borsa di Hong Kong, infine, Alibaba sale dello 0,50%, mentre JD.com segna un guadagno dell'1,11%.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA