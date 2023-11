Mara Venier, ho il covid ma domenica prossima sono sicura torno

''Ciao a tutti allora come avete visto la puntata di oggi di Domenica In era un meglio di, non sono andata in diretta perchè mi sono presa il covid ed è anche bello forte''. Lo spiega Mara Venier con un video su Instagram in cui appare da casa con un viso provato dal malessere.

''All'inizio pensavo fosse influenza, poi ho fatto il tampone ed è uscito questo covid. Sono sicura che domenica prossima - aggiunge - sarò di nuovo in diretta. Volevo ringraziare tutti quanti voi per i tanti messaggi e per l'affetto che mi dimostrate sempre. Sto covid è veramente maledetto, bisogna continuare a stare attenti. Ci vediamo domenica prossima in diretta con Domenica In, sono sicura che starò bene''.



