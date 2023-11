Francia: decine di migliaia alla marcia contro l'antisemitismo

Sono decine di migliaia le persone che hanno sfilato a Parigi alla 'grande marcia contro l'antisemitismo', in presenza della premier, Elisabeth Borne e di buona parte della classe politica francese, incluso il Rassemblement National di Marine Le Pen ma senza la France Insoumise di Jean-Luc Mélenechon. Dietro lo striscione "Pour la République, contre l'antisémitisme" (Per la Repubblica, contro l'antisemitismo), parola d'ordine del corteo, una marea di persone ha camminato dall'Esplanade des Invalides, vicino all'Assemblea Nazionale, per raggiungere il Senato, lungo il Boulevard Saint-Germain. Simili manifestazioni contro l'antisemitismo si sono tenute in oltre settanta città di Francia, tra cui Nizza, Strasburgo, Rouen Brest, Lione e tra i commentatori in Francia c'è chi parla di una ''manifestazione storica''. Tra gli slogan visti lungo il corteo, 'Faites l'amour, pas la haine' (Fate l'amore non l'odio) 'Rispetto e amore', 'Marciamo contro l'antisemitismo'.



