Alle Atp finals esordio vincente di Sinner, battuto Tsitsipas

Esordio vincente per Jannik Sinner, numero 4 del ranking mondiale, alle Nitto Atp Finals di tennis a Torino. L'altoatesino ha sconfitto il greco Stefanos Tsitsipas (numero 5 Atp) con un doppio 6-4 in poco meno di un'ora e mezza di gioco. Sinner ha avuto la meglio al termine di un match giocato in maniera impeccabile, con grandi colpi da fondo campo e un servizio decisivo. Nel primo set è riuscito a strappare il servizio a Tsitsipas al quinto game, nel secondo set invece è stato decisivo il primo gioco. In entrambi i casi Sinner, dopo il break, ha mantenuto il vantaggio fino in fondo, portando grande pressione sull'avversario. Nove gli aces realizzati e due i doppi falli. A fare da contorno un Pala Alpitour strapieno di tifosi e di entusiasmo.



