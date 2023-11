Soru lascia Pd in vista delle elezioni in Sardegna

Renato Soru, patron di Tiscali ed ex governatore del Pd, lascia il Partito democratico. Lo ha annunciato questa sera al termine del suo intervento davanti a 600 persone a Cagliari per l'assemblea pubblica in cui ha lanciato la sua 'Rivoluzione gentile' in vista delle regionali 2024 in Sardegna. "Sono stato tra le 40 persone che hanno fondato il Pd, ho consegnato al partito un movimento che mi ha sostenuto, gli ho consegnato la passione, la competenza e la mia voglia di partecipazione politica - ha spiegato -. Questo diritto alla partecipazione ora me lo riprendo e lo metto a disposizione di un nuovo soggetto politico",



Riproduzione riservata © Copyright ANSA