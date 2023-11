Sconto fino a 50% per residenti Sicilia contro il caro-voli

La Regione siciliana con risorse proprie ha deciso di finanziare l'abbattimento fino al 50% delle tariffe aree applicate dalle compagnie aeree. Lo sconto è riservato ai residenti in Sicilia per i collegamenti da e per l'Isola verso i tre aeroporti di Milano e i due di Roma. Lo hanno annunciato, in conferenza stampa a Palazzo d'Orleans, il presidente della Regione Renato Schifani e l'assessore ai Trasporti Alessandro Aricò. Il governo Schifani ha stanziato per il provvedimento 27,5 milioni di euro di fondi propri che garantiranno gli sconti per 13 mesi.

"Si tratta di una misura che non risolve affatto il problema del caro-voli, ma anzi rischia di spingere le compagnie aeree a lucrare ancora di più aumentando le tariffe sfruttando proprio lo sconto concesso ai viaggiatori siciliani. - spiega il Codacons - Inoltre per la misura vengono usati fondi pubblici.

Questo significa che saranno sempre i cittadini a pagare le tariffe stellari dei biglietti aerei, solo in modo diverso: non più attraverso l'acquisto del titolo di viaggio, ma mediante i finanziamenti messi a disposizione dalla Regione".

"Da quando mi sono insediato - spiega Schifani - ho riscontrato una situazione paragonabile a uno scandalo per il duopolio Ita-Ryanair con prezzi da e per la Sicilia inaccettabili per i nostri ragazzi e per i turisti. Abbiamo fatto ricorso all'Antitrust, abbiamo denunciato la vicenda alla Commissione Ue che ha aperto una inchiesta, meglio tardi che mai. Abbiamo lavorato per convincere Aeroitalia a volare da e per la Sicilia e questa compagnia si sta dimostrando seria e rispettosa degli impegni assunti con tariffe medie che sono sotto gli occhi di tutti". "Devo dare atto a Ryanair che in parte ha ridotto i prezzi, cosa che non si è verificata paradossalmente per Ita, società a capitale pubblico. - ha aggiunto Schifani - Mi amareggia moltissimo verificare come il denaro pubblico venga cosi mal gestito da operatori che pur di sopravvivere espongono i cittadini a vessazioni di prezzo".





