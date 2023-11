Pino crolla in parco terme a Montecatini, più feriti

Almeno sette persone risultano essere rimaste ferite per il crollo di un grosso pino nel parco dello stabilimento termale 'La Salute' a Montecatini (Pistoia). Tra loro anche agenti di polizia e l'amministratore unico della società Terme, trasportato con l'elisoccorso in ospedale a Firenze. Secondo le prime informazioni nessuno sarebbe in pericolo di vita. Da quanto appreso il crollo è avvenuto intorno alle 10 mentre personale delle Terme di Montecatini e della polizia stavano svolgendo accertamenti a causa di un atto vandalico avvenuto nella notte nello stabilimento termale La Salute. La pianta, cadendo, ha travolto più persone.



