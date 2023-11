Netanyahu: Israele non cercherà di occupare o governare Gaza

Israele non cercherà di conquistare, occupare o governare Gaza dopo la guerra contro Hamas ma una "forza credibile" sarà necessaria "per entrare nell'enclave palestinese se necessario per prevenire l'emergere di minacce militari", ha detto il premier Benjamin Netanyahu intervistato da Fox News.

"Penso che sia chiaro come deve essere il futuro di Gaza.

Hamas sarà andata: dobbiamo distruggerla per il bene di tutti, per il bene della civiltà e per il bene dei palestinesi e degli israeliani", ha detto Netanyahu ribadendo che il suo governo non è d'accordo a un cessate il fuoco a Gaza: "Significherebbe arrendersi a Hamas, arrendersi al terrore e alla vittoria dell'asse del male dell'Iran. Non ci sarà alcun cessate il fuoco senza il rilascio degli ostaggi", ha sottolineato il premier israeliano.



