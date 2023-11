Mattarella, si riaffacciano i fantasmi dell'imperialismo

"Solamente il dialogo e la cooperazione - fondati sul rispetto reciproco e sul valore inalienabile della persona umana, in tutte le sue diverse manifestazioni - potranno debellare i fantasmi che si riaffacciano dell'imperialismo e consentire di affrontare con successo i problemi che mettono a rischio l'umanità e il suo progresso, dai cambiamenti climatici, con l'estensione della desertificazione, alla transizione energetica, per assicurare opportunità di crescita alle giovani generazioni in tutti i continenti".

Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando al Politecnico di Torino a Tashkent.





