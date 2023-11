Mattarella dal presidente uzbeko Mirziyoyev, firma accordi

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, avrà oggi una serie di colloqui politici a Tashkent con il presidente dell'Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev.

Il capo dello Stato, da ieri nella capitale uzbeka, è arrivato al palazzo presidenziale accolto da una cerimonia ufficiale di benvenuto.

Saranno firmati anche una serie di intese bilaterali.

La prima è un accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sull'esenzione dall'obbligo di visto per corto soggiorno in favore dei titolari di passaporto diplomatico.

La seconda è un Memorandum of Understanding fra il Ministero dell'Università e della Ricerca e il Ministero dell'Università, della Scienza e dell'Innovazione uzbeko sulla cooperazione nel campo della scienza, della tecnologia e dell'innovazione.

Quindi un Memorandum di Intesa sullo sviluppo dell'istruzione pubblica tra il Ministero dell'Istruzione e del Merito il Ministero dell'Istruzione prescolare e scolastica della Repubblica dell'Uzbekistan. Ancora un altro Memorandum of Understanding sulla cooperazione fra l'Istituto Diplomatico del Ministero degli Esteri e l'Accademia Diplomatica presso l'Università dell'Economia Mondiale e della Diplomazia del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica dell'Uzbekistan.

Infine un Memorandum of Understanding fra il Ministero per le Politiche Giovanili e lo Sport della Repubblica dell'Uzbekistan e il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana sulla cooperazione nel campo dello sport e dell'educazione fisica.

Prima dei colloqui il presidente Mattarella ha deposto una corona di fiori al monumento dell'Indipendenza uzbeko a Tashkent.

Nel pomeriggio visiterà la sede del Politecnico di Torino nella capitale uzbeka dove parteciperà a un seminario di lavoro.

In serata è previsto il trasferimento a Samarcanda.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA