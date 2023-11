Maltempo: torrente Bagnolo esonda a Prato, evacuazioni

Il torrente Bagnolo ha rotto l'argine e ha esondato stasera alla periferia ovest di Prato, zona Sant'Ippolito, e, secondo quanto si apprende, sono state disposte evacuazioni degli abitanti ai piani terra delle case, che vengono contattati uno a uno. Secondo prime informazioni, l'argine era stato appena rifatto ma non si era consolidato e la piena lo ha tirato giù alluvionando la zona circostante.

Al momento il Comune sta contattando in particolare 162 residenti vicini all'esondazione del Bagnolo e a rischio di allagamento affinché lascino i piani terra e si mettano al sicuro. Coloro che non hanno possibilità di ritirarsi a un piano superiore devono lasciare la zona e verranno ospitati nella palestra Datini di Prato.

"L'intensità delle piogge sulla zona pratese ha determinato nuovamente la tracimazione di acque sull'argine in un tratto del torrente Bagnolo - scrive il presidente Eugenio Giani - Occorre quindi nella zona usare misure precauzionali e evitare i movimenti in auto e tantomeno a piedi. Recarsi ai piani alti".

Inoltre, secondo quanto si apprende a Prato, anche il torrente Bardena, che si trova a 5 km dal Bagnolo, sul versante nord della città, sarebbe fuoriuscito dall'alveo scavalcando le sponde a Figline di Prato.



