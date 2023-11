Avvio in ribasso per le Borse europee come indicato dai future. I listini pagano le dichiarazioni del presidente della Fed, Jerome Powell che ha avvertito che i tassi di interesse potrebbero dover salire ulteriormente.

Parigi cede lo 0,48% con il Cac 40 a 7.079 punti. Londra perde lo 0,57% a 7.412 punti con il pil che certifica la stagnazione dell'economia del Regno Unito. Francoforte perde lo 0,36% con il Dax a 15.296 punti.



