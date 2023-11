Blitz pro Palestina dei centri sociali in uffici Ue Roma

Blitz di alcuni esponenti dei centri sociali e della comunità palestinese della Capitale nell'edificio che ospita gli uffici della Commissione Europea a Roma: I manifestanti, che non sono riusciti ad entrare negli uffici perchè bloccati dalla porta di sicurezza, hanno scandito slogan per le scale e ed hanno consegnato agli addetti un foglio con la scritta "stop genocidio". Agenti della Polizia di Stato della Digos e degli altri uffici territoriali hanno intercettato dieci manifestanti già in strada e li hanno identificati.

Verranno segnalati all'Autorità Giudiziaria.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA