++ Bankitalia, calano ancora i prestiti a famiglie e imprese ++

In settembre i prestiti al settore privato, corretti sulla base della metodologia armonizzata concordata nell'ambito del Sistema Europeo delle Banche Centrali, sono diminuiti del 3,6% sui dodici mesi (-3,4 nel mese precedente). I prestiti alle famiglie si sono ridotti dello 0,9 per cento sui dodici mesi (erano calati dello 0,6 nel mese precedente) mentre quelli alle società non finanziarie si sono ridotti del 6,7 per cento (-6,2 nel mese precedente). I depositi del settore privato sono diminuiti del 3,5 per cento sui dodici mesi (-5,4 in agosto); la raccolta obbligazionaria è aumentata del 18,4 per cento (18,3 in agosto).



