Tajani, niente cessate fuoco finché Hamas attacca Israele

"Non può esserci un cessate il fuoco quando ancora Hamas continua a lanciare missili su Israele perché non possiamo non preoccuparci della popolazione civile israeliana". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in conferenza stampa dopo il summit sugli aiuti umanitari a Gaza in cui Macron ha chiesto un "cessate il fuoco".

"L'obiettivo finale è la pace ma la pausa umanitaria può permettere di portare in salvo persone attraverso corridoi" umanitari e permettere l'arrivo di aiuti umanitari, medici e ospedali, ha sottolineato.

"Hamas è un'organizzazione criminale e difenderla è un grave errore". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani rispondendo a una domanda in merito a possibili manifestazioni di sostegno ai miliziani palestinesi in Italia.

"Noi siamo favorevoli a una serie di pause nei combattimenti per permettere ai civili di lasciare i luoghi a rischio, ma anche per far arrivare beni di sostegno. La porta di Rafah deve essere aperta il più possibile" e "far entrare i camion per far arrivare" questi beni ha detto Tajani.



