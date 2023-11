Taiwan, grati al G7 per il sostegno su pace e stabilità

"Grata ai ministri degli Esteri del G7, nonché ai ministri Esteri e Difesa di Giappone e Gb per il sostegno a Taiwan e per aver riaffermato che la pace e la stabilità attraverso lo Stretto di Taiwan sono indispensabili per la sicurezza e la prosperità della comunità internazionale".

Lo scrive su X la presidente dell'isola, Tsai Ing-wen, all'indomani della ministeriale Esteri G7.

"La sicurezza di Taiwan è legata a quella di Indo-Pacifico e mondo. Continueremo a lavorare con il G7 e i Paesi che la pensano allo stesso modo, nonché con la comunità internazionale, verso un Indo-Pacifico libero e aperto e un mondo più pacifico e prospero".



