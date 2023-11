Segre, liberare gli ostaggi e proteggere i civili

"Questo incontro è la conseguenza delle vicende terribili che si sono consumate e si stanno consumando in Medio oriente in questo mese. Bisogna fermare la spirale di odio e liberare tutti gli ostaggi, ma anche proteggere i civili e porre fine a tutte le forme di violenza".

Lo ha dettola senatrice a vita Liliana Segre in collegamento video con Commissione straordinaria intolleranza, razzismo, antisemitismo, istigazione all'odio e alla violenza, di cui è presidente.



