Regioni, in Italia sistema di prima accoglienza irrealizzato

"Il sistema di prima accoglienza in Italia resta sostanzialmente irrealizzato". La denuncia arriva dalle Regioni in audizione al comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen. "La realtà̀ del collocamento dei minori in struttura dopo l'arrivo - ha detto la coordinatrice della commissione immigrazione della Conferenza, Nunzia Albano - non si basa su un unico sistema, bensì su un insieme poco coordinato di tipologie diverse di luoghi di accoglienza, con effetti visibili di difficoltà gestionale a carico delle istituzioni e un impatto sulla linearità̀ del percorso di protezione e inclusione del minore".



