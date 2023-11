Nexi conferma i target, ricavi a 2,45 miliardi nei 9 mesi

Nexi ha chiuso i primi nove mesi dell'anno con ricavi per 2.448,8 milioni di euro, in crescita del 7% sullo stesso periodo del 2022, e con un ebitda salito del 10,2% a 1.267,7 milioni e un margine sui ricavi migliorato di 149 punti base, al 52%.

La società dei pagamenti, si legge in una nota, ha confermato la guidance sul 2023 dopo aver registrato nel terzo trimestre ricavi in crescita del 5% a 871,7 milioni e un ebitda salito dell'8% a 495,8 milioni, sostanzialmente in linea con il consensus, che si attendeva ricavi a 871 milioni e un ebitda di 491 milioni.

Nexi ha inoltre firmato un accordo per la vendita del business eID (identificazione elettronica) delle persone nei paesi nordici a In Groupe, fornitore di identità e servizi digitali sicuri, per un corrispettivo massimo di 127,5 milioni di euro.

Il prezzo, si legge in una nota, è composto da una componente upfront pari a 90 milioni e fino a un massimo di 37,5 milioni sotto forma di earn-out subordinati al raggiungimento di certi obiettivi finanziari. Il business fornisce soluzioni di identità digitale nei paesi nordici a banche, aziende e al settore pubblico e si prevede che genererà circa 11 milioni di ebitda run-rate nel 2023.

Nei nove mesi i costi sono saliti del 3,8% a 1.181,1 milioni, di cui 375,9 milioni nel terzo trimestre (+1,3%), con la leva operativa, il controllo dei costi e le sinergie che hanno parzialmente compensato le pressioni inflazionistiche.

L'indebitamento finanziario netto gestionale è sceso a 5.348 milioni mentre il rapporto con l'ebitda è diminuito a 3,1 volte, in linea con il piano.



