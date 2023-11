Jihad, liberiamo 2 ostaggi in video per ragioni umanitarie

La Jihad islamica ha dichiarato che presto rilascerà per "ragioni umanitarie e mediche" una volta soddisfatte le "misure appropriate" Hannah Katzir, di 77 anni, e Yagil Yaakov, 13 anni, entrambi rapiti dal kibbutz Nir Oz il 7 ottobre. Lo riporta Times of Israel. Gli ostaggi compaiono in due clip diffuse dai terroristi questo pomeriggio.

Per Yagil Yaakov proprio ieri sera c'era stato un appello poichè il ragazzino ha un'allergia alle arachidi potenzialmente letale, e l'associazione di allergologia ha chiesto che venga visitato urgentemente da rappresentanti della Croce Rossa e gli venga somministrata epinefrina iniettabile.

Nel video diffuso dalla Jihad islamica palestinese gli ostaggi leggono un testo in cui - secondo Times of Israel - addossano al premier Benyamin Netanyhu la responsabilità della situazione. Il video - che non compare su nessun media israeliano in quanto giudicato di "propaganda" - si compone di due clip: uno ritrae Hanna Katziri e l'altro Yagil Yaakov.





