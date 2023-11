Europa League: Atalanta-Sturm Graz 1-0

Djimsiti alla duecentesima presenza la mette in gol all'inizio della seconda metà di gara e all'Atalanta l'1-0 basta per qualificarsi alla fase successiva, ma non ancora per blindare il primo posto nel Gruppo D d'Europa League. Dopo quattro giornate, i nerazzurri sono avanti 10 a 7 sullo Sporting Lisbona, che ancora può sperare di scalzarli.

Come nel 2-2 a rincorsa dell'andata, lo Sturm Graz s'è rivelato avversario ostico concedendo occasioni solo quando ha dovuto scoprirsi all'inseguimento di un pari difeso con energia in precedenza.



