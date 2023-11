E.League: Mourinho 'ko meritato, non mi è piaciuto niente'

"Il risultato dello Slavia è meritatissimo per loro e per noi. Non mi è piaciuto niente. Ho già parlato con i giocatori, che è una cosa che di solito non faccio. Rimane fra di noi quello che ho detto", così ai microfoni di Sky Sport, l'allenatore della Roma, Josè Mourinho dopo la sconfitta dei giallorossi in Europa League con lo Slavia Praga.

"E' mancato tutto - ha aggiunto -. Non voglio parlare tanto.

La decisione di non far parlare i giocatori con la stampa è stata mia. Ha parlato il Gallo perché lo ha fatto subito dopo la partita. Nessuno deve parlare perché non c'è tanto da dire in più rispetto a quello che ho detto io".



