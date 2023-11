Cinema, accordo preliminare fra attori e studios di Hollywood

Gli attori e gli studio di Hollywood hanno raggiunto un accordo preliminare in grado di mettere fine a uno sciopero che va avanti da 118 giorni.

"In un voto unanime la Sag-Aftra Tv/Theatrical Committee ha approvato un accordo preliminare con l'Amptp. Lo sciopero termina ufficialmente", afferma il sindacato i cui membri devono comunque approvare l'accordo in grado di rimetter in moto l'industria televisiva e cinematografica americana che vale 134 miliardi di dollari.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA