Von der Leyen, l'allargamento è strategia vitale per l'Ue

"L'allargamento è una politica vitale per l'Ue, completare la nostra Unione significa rispondere a una chiamata della storia ed è l'orizzonte naturale dell'Ue: i cittadini di questi Paesi sono europei come i cittadini dell' Unione di oggi". Lo ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. "Completare l'Unione Europea ha una logica geopolitica ed economica, ci sono enormi benefici per chi entra e per l'Ue stessa, tutti noi vinciamo".





