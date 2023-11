Ucraina, Giappone: il G7 unito nel forte sostegno a Kiev

I ministri degli Esteri del G7 sono "uniti" nella loro determinazione a continuare a fornire "forte sostegno" all'Ucraina nella sua guerra con la Russia, ha detto oggi il Giappone dopo i colloqui del gruppo a Tokyo.

"A seguito della discussione, i ministri degli Esteri hanno convenuto che il G7 rimarrà unito nel suo atteggiamento volto a imporre severe sanzioni contro la Russia e a fornire un forte sostegno all'Ucraina, anche nell'attuale situazione internazionale", ha affermato il ministero degli Esteri giapponese in un comunicato Il dicastero nipponico ha aggiunto che il G7 "accelererà gli sforzi per la ripresa e la ricostruzione a medio e lungo termine nell'unità del settore pubblico e privato" e che è "necessario portare avanti il processo della Formula di pace insieme ai partner internazionali". La ministra degli Esteri giapponese Yoko Kamikawa ha aggiunto che "anche se le tensioni aumentano in Medio Oriente, è importante che il G7 sia unito nel mandare un chiaro messaggio alla comunità internazionale che il nostro fermo impegno a sostegno dell'Ucraina non verrà mai meno".

Con la guerra della Russia giunta al suo ventesimo mese e la controffensiva dell'Ucraina che fatica a guadagnare terreno, il presidente Volodymyr Zelensky incontra regolarmente i leader occidentali per cercare di evitare la stanchezza dovuta al conflitto. La scorsa settimana il più alto funzionario militare ucraino, il generale Valery Zaluzhny, avrebbe affermato che le due parti sono arrivate a uno "stallo": una valutazione respinta sia da Zelensky che dal Cremlino.



