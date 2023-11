Tim chiude il terzo trimestre con ricavi in crescita del 3,7% a 4,1 miliardi, ebitda di gruppo in crescita del 6,5% a 1,7 miliardi. Per il secondo trimestre consecutivo, crescono anche ricavi ed ebitda domestico rispettivamente a 3 miliardi (+2,2%) e a 1,1 miliardi (+3,6%). I risultati, sottolinea una nota, "sono pienamente in linea con i target 2023" ed "è stato raggiunto il 77% del target di contenimento dei costi domestici per l'intero 2023".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA