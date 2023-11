Schlein, inaccettabile intesa con Tirana non passi per le Camere

"Ieri abbiamo appreso di un accordo con Albania, che non può nemmeno essere definito accordo. In Italia gli accordi internazionali passano per il Parlamento, e per noi è inaccettabile che questo non passi per il Parlamento.

Non lo fanno perché sanno che viola l'art 10 della Costituzione, per il quale l'asilo si chiede sul territorio della Repubblica".

Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, durante il convegno "Immigrazione e accoglienza" organizzato dal partito nella propria sede nazionale.



