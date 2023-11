Schillaci, disponibili ad incontrare i sindacati dei medici

"Sì certo abbiamo sempre dialogato con sindacati medici e continueremo a farlo". Così il ministro della Salute, Orazio Schillaci, intervenuto a Sky tg24, risponde ad una domanda circa la disponibilità ad incontrare i sindacati medici dopo che ieri alcune sigle hanno proclamato uno sciopero per il 5 dicembre. "Stiamo cercando di intervenire sui problemi della sanità pubblica italiana e nella legge di bilancio - ha detto - ci sono segnali importanti, sia per i medici sia per i cittadini".

Sulla questione delle pensioni dei medici, ha aggiunto Schillaci, "mi sono sentito quasi quotidianamente con il ministro Calderone e quindi c'è tutta l'intenzione e l'interesse a cercare di rivedere la norma, che non riguarda solo i medici ma anche altri dipendenti del settore pubblico e quindi il governo sta lavorando per trovare una soluzione".

"Non abbiamo assolutamente interesse che i medici - ha detto Schillaci - vadano in pensione, soprattutto in un momento delicato come questo perchè per i prossimi due-tre anni andiamo incontro ad una gobba pensionistica, per cui ci sarebbero molti medici che raggiungono l'età pensionabile e non vogliamo certo sguarnire il Ssn in questo momento così delicato".

Il ministro ha infine annunciato che "i lavori per il provvedimento sulla depenalizzazione dell'atto medico va avanti: stanno procedendo le audizioni in commissione e credo che in tempi rapidi si arriverà ad una definizione con dei provvedimenti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA