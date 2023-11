Si convochi con urgenza la Capogruppo della Camera per capire perché la riforma del premierato si esamina al Senato e non a Montecitorio: lo chiedono in Aula a Montecitorio Simona Bonafè del PD, Marco Grimaldi di Ava e Alfonso Colucci di M5S.



