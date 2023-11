Mattarella a Seul, firmati 3 protocolli d'intesa bilaterale

Italia e Corea del Sud hanno sottoscritto tre importanti protocolli d'intesa. L'occasione è stata la visita di Stato del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Seoul.

Sono stati firmati un Framework Agreement tra l'Institute for Basic science coreano e l'Istituto nazionale di fisica nucleare italiano per rafforzare la collaborazione scientifica e tecnologica tra i due istituti nelle aree della fisica sperimentale delle particelle elementari, nella fisica nucleare, nella fisica delle onde gravitazionali e nella fisica teorica; un Memorandum of Understanding tra il ministero del Commercio, dell'Industria e dell'Energia della Repubblica di Corea e il ministero delle Imprese e del Made in Italy che mira a implementare la collaborazione industriale bilaterale nel settore dei semiconduttori, in quello dei minerali critici, in quello automobilistico e sulle nuove tecnologie verdi; infine un altro Memorandum of Understanding è stato siglato tra l'Agenzia spaziale internazionale italiana e il ministero della Scienza e dell'Ict di Seoul per stabilire un quadro generale per la cooperazione nel campo delle attività spaziali per fini pacifici.



