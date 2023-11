Mattarella a giovani,garantire percorsi di rientro cervelli

"Lavorare all'estero per i nostri giovani è un'opportunità e deve essere una scelta", "se dopo un percorso formativo in Italia si è costretti a lasciare il territorio per mancanza di occupazione o prospettive, e una volta acquisite preziose conoscenze ed esperienze, non si riesce più a tornare, si è di fronte ad una patologia alla quale porre rimedio". "Quando non si riesce a riportare nel nostro Paese professionalità è l'intera comunità che viene impoverita.

Individuare percorsi per garantire il ritorno in Italia, è una sfida fondamentale che le istituzioni, la politica devono raccogliere".Così il capo dello Stato,Sergio Mattarella



Riproduzione riservata © Copyright ANSA