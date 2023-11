Manovra: Cisl in piazza il 25 novembre 'per migliorarla'

Sabato 25 novembre alle ore 10,00 la Cisl scenderà in piazza Santi Apostoli, a Roma, per dar vita a una manifestazione nazionale dal titolo "Partecipare per crescere: migliorare la Manovra, costruire un nuovo Patto sociale". E' quanto annuncia un comunicato della Segreteria Nazionale della Confederazione, "che ha esercitato oggi il mandato ricevuto dal Comitato Esecutivo del sindacato di via Po.

"Sarà una giornata di mobilitazione in cui intendiamo incalzare Governo e Parlamento sui miglioramenti da apportare alla Legge di Bilancio, ma anche indicare la via di una strategia di sviluppo pienamente partecipata dalle parti social".



