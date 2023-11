Missione compiuta per l'Inter di Simone Inzaghi. In Austria l'1-0 al Salisburgo qualifica i nerazzurri agli ottavi di Champions League con due giornate d'anticipo. Dopo un primo tempo bloccato, nella ripresa l'Inter si fa più aggressiva e trova la rete grazie al rigore che si procura Barella (neo entrato): dal dischetto calcia Lautaro che non sbaglia e firma il gol che vale il passaggio agli ottavi. In classifica Inter a 10 appaiata con la Real Sociedad.



