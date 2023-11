Champions: anche Real Madrid, Bayern e Real Sociedad agli ottavi

Oltre all'Inter, anche la Real Sociedad (che fa parte dello stesso gruppo dei nerazzurri), il Real Madrid e il Bayerrn Monaco si sono qualificati agli ottavi di finale della Champions con due turni di anticipo sulla fine della fase a gironi. Si uniscono a Manchester City e Lipsia, che la qualificazione l'avevano ottenuta ieri.

Il Real Madrid oggi ha battuto 3-0 il Braga con le reti di Brahim Diaz, Vinicius jr,. e Rodrygo, il Bayern ha invece avuto la meglio sul Galatasaray per 2-1 grazie a una doppietta di Kane. La Real Sociedad, dal canto suo, ha rifilato al Benfica la quarta sconfitta in altrettante partite con un 3-1 che testimo nia la superiorità dei baschi. Altalena di emozioni in Copenaghen-Manchester United: inglesi avanti con la doppietta di Hojlund (3' e 28' pt), pari dei danesi con Elyounoussi al 45' e Diogo Gonçalves su rigore al nono di recupero. Bruno Fernandes al 24' del st riporta avanti lo United. Lerager al 38' e Bardghji al 42' ribaltano il risultato e regalano la vittoria al Copenaghen.

Altri risultati: Psv-Lens 1-0, Arsenal-Siviglia 2-0.



