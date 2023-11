Boschi,da Meloni errore su revoca ministri

"Nel libro di Bruno Vespa la presidente Meloni prova a giustificare il fatto che nella riforma Casellati manca il potere di revoca dei ministri. Meloni dice che lei oggi può chiedere a Mattarella di revocare un ministro. È un grave errore politico e costituzionale". Lo scrive in un post su Facebook la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi.

"Oggi l'unico modo per revocare un ministro è la mozione di sfiducia individuale, non la richiesta della revoca da parte della Presidente del consiglio. Ecco perché è fondamentale che nel testo del Governo si disciplini meglio il potere di nomina e di revoca. Ed è fondamentale che la Meloni venga in Parlamento e si apra ai miglioramenti del testo perché la sua frase dimostra che sul punto specifico non sanno di cosa parlano. Noi ci siamo ma solo se si fanno le cose per bene", conclude.



