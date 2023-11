Borsa: Milano rallenta (-0,7%), pesano Bper, Cnh e Saipem

Piazza Affari rallenta a metà mattina nella prima mezz'ora di scambi, con l'indice Ftse Mib in calo dello 0,7% a 28.196 punti. Risale sopra quota 190 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi (190,2 punti), con il rendimento annuo italiano invariato al 4,53% e quello tedesco in calo di 1,9 punti al 2,63%. Sotto pressione Bper (-3,88%) in attesa dei conti che saranno diffusi oggi a borsa chiusa. Li hanno annunciati invece Mps (-1,82%), che ha invertito più volte la rotta, e Banco Bpm (-1,87%) nella vigilia dopo la chiusura di Piazza Affari. Pesano anche Hera (-2,93%), Cnh (-2,61%) e Saipem (-1,85%), penalizzata insieme ad Eni (-0,69%) e Tenaris (-1,59%) dal greggio sui minimi dallo scorso 28 agosto dopo scorte Usa oltre le stime. Segno meno anche per Prysmian (-1,17%), Unipol (-1,71%) e Unicredit (-1,7%), mentre appare un po' più cauta Intesa (-0,78%).

Pochi gli acquisti, limitati a Ferrari (+0,55%), Diasorin (+0,53%), Moncler (+0,5%) e Tim (+0,48%). Gira in calo Enel (-0,44%), all'indomani della trimestrale diffusa a borsa chiusa, mentre corre Technoprobe (+4,21%), che ha acquisito un ramo d'azienda di Teradyne, che a sua volta ha investito nell'azienda lecchese.



