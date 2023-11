Prix Goncourt a Jean-Baptiste Andrea per Veiller Sur Elle

Il Prix Goncourt 2023, il più prestigioso dei premi letterari della Francia, è stato attribuito a Jean-Baptiste Andrea per il romanzo Veiller Sur Elle, una storia d'amore ai tempi del fascismo in Italia. Il romanziere di 52 anni è stato ricompensato al 14/o scrutinio, durante la votazione dei giurati riuniti come ogni anno al ristorante Drouant di Parigi. Sono stati dunque smentiti i pronostici che davano come favorito per il Prix Goncourt 2023 Éric Reinhardt per il romanzo 'Sarah, Susanne et l'écrivain'. Pubblicato da una piccola casa editrice, L'iconoclaste, 'Veiller sur elle (in Italia edito dalla Nave di Teseo) è un affresco di oltre 500 pagine in cui si mischia la storia italiana, un amore contrariato e la passione per l'arte. "È un momento straordinario e non pensavo un solo istante di poterlo vivere nella mia vita", ha esultato Jean-Baptiste Andrea, dopo l'annuncio della vittoria. "Penso a tutti i giovani che lo sognano e che si dicono: non ci riuscirò. Ho voglia di dire loro: siate irragionevoli".



