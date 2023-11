Pd, interrogazione all'Ue sull'intesa Italia-Albania

"L'accordo tra Italia e Albania è sbagliato e non risolve nessun problema: come eurodeputati del Pd abbiamo depositato un'interrogazione alla Commissione europea e ci opporremo in tutti i modi". Lo annuncia su X il capodelegazione del Pd all'Eurocamera, Brando Benifei.

"Il protocollo Italia-Albania rischia di presentare gravi criticità in merito alla violazione di norme europee e internazionali che impongono lo sbarco in un porto sicuro più vicino, il diritto a chiedere protezione internazionale e le garanzie a tutela della libertà personali", aggiunge Benifei in una nota.

"Abbiamo dinnanzi a noi l'ennesimo tentativo da parte del governo Meloni di esternalizzare la gestione dei migranti fuori dal territorio Ue, che certifica il doppio fallimento del governo nella gestione del fenomeno migratorio, tanto a livello nazionale che europeo, vista l'incapacità di portare a casa risultati per la riforma del sistema di asilo europeo. La nostra delegazione ha presentato un'interrogazione alla Commissione Europea per fare luce sulla compatibilità del protocollo con le norme Ue e il diritto internazionale", spiega l'eurodeputato Dem.

"Temiamo che l'accordo possa prefigurare un'ipotesi di respingimento collettivo analoga a quella riscontrata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso Hirsi Jamaa e altri c. Italia, per cui il nostro Paese è stato condannato, un rischio di detenzione generalizzata e una disparità di trattamento tra persone soccorse nel Mediterraneo da navi civili e altre soccorse da navi militari, che per questa sola ragione verrebbero esposte a procedure accelerate in territorio extra-Ue".



