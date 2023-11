Del Fante: 'Per Poste nei 9 mesi risultati meglio del piano'

I risultati dei primi nove mesi del 2023 di Poste Italiane "vanno oltre il nostro piano strategico, con ricavi in crescita su base annua del 7%, pari a circa 9 miliardi di euro e un risultato operativo (Ebit) che ha raggiunto euro 2,1 miliardi", commenta l'a.d. Matteo Del Fante.

Nel dettaglio, i primi nove mesi del gruppo si chiudono con un utile netto di 1,5 miliardi, +5,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente nonostante un utile netto del terzo trimestre in calo del 15,9% a 382 milioni. I ricavi sono in crescita del 6,8% a 8,9 miliardi (+3,6% nel trimestre) ed il risultato operativo (Ebit) sale dell'1% (-18% nel trimestre, comprende il bonus una tantum da 90 milioni ai dipendenti in pagamento a novembre).

Sulla base di "solidi risultati" la società ha rivisto al rialzo la guidance del risultato operativo "trainata da una eccezionale performance finanziaria" e vede ora l'Ebit 2023 a 2,6 miliardi.

Il settore 'tradizionale' corrispondenza, pacchi e distribuizione - annuncia Del Fante- chiuderà il 2023 con un risultato "superiore allaguidance ed a break-even" Intanto Poste Italiane pagherà a novembre l'una tantum da mille euro a tutti i dipendenti concordata lo scorso agosto. E ha deliberato la distribuzione di un acconto sul dividendo ordinario previsto per il 2023 di 0,237 euro per azione, in pagamento dal 22 novembre.



