La Borsa di Tokyo avvia gli scambi all'insegna della cautela, in attesa dei dati sul commercio dalla Cina e di maggiori indicazioni dalla stagione delle trimestrali aziendali.

In apertura il listino di riferimento Nikkei segna una flessione dello 0,36% a quota 32.589,88, con una perdita di 118 punti. Sul mercato valutario lo yen torna a indebolirsi sul dollaro, poco sopra a 150, e sull'euro, ai minimi in oltre 15 anni, a un valore di 160,70.



