Travolta da un furgone, pensionata di 84 anni muore in bici

Dramma oggi pomeriggio a Brusaporto, in provincia di Bergamo, dove una donna di 84 anni è morta investita da un furgone mentre pedalava in bicicletta: l'incidente all'altezza di un incrocio. La polizia stradale di Bergamo si sta occupando dei rilievi per ricostruire nei dettagli la dinamica dell'incidente mortale. La vittima è Giuditta Carminati, pensionata che abitava a Bagnatica, sempre nella Bergamasca. Sul posto il 118 ha inviato automedica e ambulanza, ma per la pensionata non c'era ormai più niente da fare. Illeso, ma sotto choc, il conducente del furgone, un uomo di 49 anni.



