Tim: Rossi, operazione Netco va avanti, abbiamo fatto bene

"Non direi che il progetto rischia di impantanarsi. Andiamo avanti con l'operazione. Gli azionisti hanno i loro diritti e possono esercitarli. Ci sarà un contenzioso? Noi andiamo avanti con la certezza di aver fatto veramente il nostro dovere e tutto quello che era nel nostro potere per fare il bene di tutti, l'azienda, i lavoratori e gli azionisti". Così il presidente di Tim Salvatore Rossi a margine di un evento a Roma parlando dell'operazione Netco. "Ventimila dipendenti passeranno (da Tim a Netco). Per quello che sta in me, posso rassicurare che non sono previsti nè tagli nè ricorso alla cassa integrazione in seguito a questa operazione", ha spiegato Rossi aggiungendo che "il debito si ridurrà molto a seguito di questa operazione, uno degli scopi di questa operazione è proprio quello di ridurre in modo decisivo il debito che negli scorsi 25 anni ha molto frenato Tim nei suoi disegni di sviluppo".



