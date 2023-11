Lente dell'Ue sul caro voli, 'compagnie diano spiegazioni'

Bruxelles indaga sull'aumento delle tariffe aeree in tutta Europa, salite fino al 30% nel corso dell'estate con profitti eccezionali per le compagnie. Lo ha annunciato la commissaria Ue ai Trasporti, Adina Valean, in un'intervista al Financial Times. "Stiamo indagando" per avere "una spiegazione completa e dettagliata", ha spiegato Valean, precisando che Bruxelles non intende intervenire su un mercato "funzionante". "L'Ue - commenta il ministro Adolfo Urso - si muove sulla rotta indicata dall'Italia a tutela degli utenti e contro il caro voli. Avanti, insieme, per un servizio migliore, in trasparenza e nel rispetto delle regole".



