Labriola, 'la vendita della rete fissa non è un freno, anzi'

Tim ha dato il via libera alla cessione della rete fissa a Kkr una decisione che "non riguarda le sorti della rete fissa, perché nessuno ritiene che questa operazione segnerà un freno al suo sviluppo (anzi!), né qualcuno può pensare che l'ingresso di un fondo d'investimento possa rendere meno italiana questa infrastruttura che insiste sul nostro territorio, peraltro soggetta al Golden Power e con la partecipazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di F2i". L'ad Pietro Labriola scrive ai colleghi e sottolinea: "La decisione presa riscriverà il futuro dei servizi di telecomunicazione, perché pone le basi per abbattere il debito che grava sulla più grande azienda del settore e le impedisce di puntare con decisione al suo sviluppo e a mantenere la sua leadership nel mercato".



