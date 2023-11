Chiusura in netto calo per il prezzo del gas, con gli investitori che guardano al livello degli stoccaggi ed alle temperature superiori alla media. Ad Amsterdam le quotazioni scendono del 6,7% a 44,8 euro al megawattora. Dall'inizio dell'anno il prezzo del gas registra una flessione complessiva del 41,2 per cento.



