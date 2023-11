Ddl lavoro in Parlamento dopo 6 mesi, ok Cdm il primo maggio

Arriva in Parlamento dopo oltre sei mesi il disegno di legge in materia di lavoro varato dal Consiglio dei ministri il primo maggio, e poi modificato a inizio settembre, cambiando - secondo quanto viene spiegato - una norma secondaria. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha infatti autorizzato la presentazione alle Camere, come si legge sul sito del Quirinale.

Il testo è arrivato al Quirinale la scorsa settimana. L'esame del provvedimento inizierà dalla Camera.



